"É um rato": pai critica Ryan Giggs por viver caso amoroso com a mulher do irmão

Danny Wilson deixou, este sábado, duras críticas ao filho, Ryan Giggs, e garantiu que se não tivesse sido parado pela polícia, tinha ensinado uma lição.

Ryan Giggs, recentemente ilibado em tribunal depois de ter sido acusado de assédio sexual e violência doméstica pela ex-namorada, receneu duras críticas do pai. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", Danny Wilson considerou o filho "um rato" por o atleta ter vivido um caso amoroso com a mulher do irmão.

"Esse rato... Não consigo imaginar como é que alguém seria capaz de fazer isso ao próprio irmão. Li sobre o assunto num jornal e saltei imediatamente para o carro em direção a Manchester. Sabe Deus o que lhe teria feito, mas certamente não seria simpático", começou por referir Danny, vincando que a polícia acabou por impedi-lo de falar com o filho.

"Fui parado duas vezes por excesso de velocidade e, na segunda vez, expliquei ao agente. 'Sou o pai do Ryan Giggs'. Ele conseguiu ver que eu estava irritado e disse-me: 'Não o vou multar, mas faça uma pausa de cinco minutos e volte para casa'. Foi isso que fiz. Nunca o colocaram no sítio. Se eu tivesse autorização para o ver na altura, não teria deixado passar", justificou.