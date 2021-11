É um dos homens do momento no Real Madrid e afirma: "Não importa quanto vou cobrar"

Vinícius Júnior é um dos homens do momento no Real Madrid

Brasileiro falou sobre uma possível renovação, em entrevista a Tatiana Mantovani, no programa "Esporte Interativo", da "TNT Brasil".

Vinícius Júnior é um dos homens do momento no Real Madrid. Apesar de ter contrato até 2024, já se fala de uma possível renovação e, em entrevista a Tatiana Mantovani, no programa "Esporte Interativo", da "TNT Brasil", o internacional brasileiro abordou o tema.

"Não me disseram nada, mas estou muito tranquilo porque ainda me resta muito tempo. Claro que quero renovar, claro que quero ficar aqui muito tempo, mas estou muito tranquilo com tudo, tudo no momento certo", começou por afirmar o jogador de 21 anos.

"O contrato que tenho ainda é de quando tinha 16 anos. Não importa quando vou renovar, quanto vou cobrar ou quanto cobro, o que é importa é a satisfação de estar na melhor equipa do mundo", concluiu Vinícius.

De notar que o extremo brasileiro leva nove golos e três assistências em 14 jogos realizados pelo emblema merengue esta temporada.