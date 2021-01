Salário de Ozil vira problema: Fenerbahçe pede ajuda aos adeptos

Clube turco iniciou campanha de crowdfunding para ajudar a pagar salário de Ozil.

Mesut Özil trocou o Arsenal, clube que representou nas últimas oito temporadas, pelos turcos do Fenerbahçe neste mercado de inverno. No entanto, o salário do médio alemão constituirá um problema para o clube, o que o levou a uma solução algo inusitada.

Assim, o clube turco iniciou uma campanha de crowdfunding, pedindo ajuda aos adeptos para de forma a poder suportar o salário do sonante reforço.

De acordo com a Imprensa internacional, os adeptos podem envira mensagens de texto para o número 1907, ano de fundação do clube, no âmbito da "Campanha Mesutol", custando as mesma pouco menos de 2,25€.

Apenas num dia, o Fenerbahçe recebeu cerca de 150 mil mensagens. "Temos um pedido para os nossos sócios. Continuem a apoiar-nos, também dependemos do vosso apoio financeiro. Talvez se juntem 300 mil, 500 mil ou mesmo um milhão de mensagens de texto recebidas. Este apoio vai fazer-nos muito bem", afirmou o presidente Ali Koc.