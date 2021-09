É reforço do Real Madrid e não esqueceu o anterior clube: foram 166 camisolas

Eduardo Camavinga agradeceu aos funcionários do Rennes, clube onde se formou.

Eduardo Camavinga, grande promessa do futebol francês, foi confirmado como reforço do Real Madrid já perto do fecho do mercado, e não esqueceu o clube onde deu nas vistas: o Rennes.

Segundo conta o jornal francês "L'équipe", Camavinga, que irá envergar o dorsal 25, ofereceu 166 camisolas do Real Madrid aos funcionários do clube onde se formou, em jeito de agradecimento.

Camavinga, já associado ao Real Madrid desde o ano passado, chegou à equipa principal do Rennes aos 16 anos. Desde então, fez mais de 80 partidas e chegou a jogar pela seleção campeã do Mundo.

Camavinga, já associado ao Real Madrid desde o ano passado, chegou à equipa principal do Rennes aos 16 anos. Desde então, fez mais de 80 partidas e chegou a jogar pela seleção campeã do Mundo.