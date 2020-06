É pretendido por Juventus e Nápoles, mas sonha jogar no Marselha

Jeremie Boga, jogador do Sassuolo, manifestou o desejo de representar o clube da cidade onde nasceu.

Jeremie Boga tem brilhado esta época no Sassuolo, da série A italiana, contabilizando oito golos em 25 jogos. O internacional costa-marfinense é alvo do interesse de vários clubes e, segundo o site "Calciomercato", Juventus e Nápoles estarão na linha da frente na corrida pelo médio ofensivo que também faz frequente a posição de extremo.

Em declarações ao site Telefoot, Jeremie Boga manifestou o desejo de jogar no clube de André-Villas Boas e explicou porquê: "Desde que sou criança que sonho em jogar no Marselha. Nasci na cidade e sempre quis representar o clube", revelou, confirmando a vontade de sair do Sassuolo no final desta época.

"Falei com o presidente e mostrei que estou preparado para um novo desafio, em Itália ou no estrangeiro. Não ponho de parte a hipótese de ficar no Sassuolo, mas vamos sentar-nos no final da temporada e decidir o meu futuro", declarou. "Eu sinto-me bem no futebol italiano e o facto de estar a fazer a minha melhor época prova isso", completou.

Jeremie Boga fez toda a formação no Chelsea e, como profissional, representou o Rennes, da Liga francesa, em 2015/16, o Granada, da Liga espanhola, em 2016/17, o Birmingham, do Championship, de Inglaterra, em 2017/18, e na época passada os italianos do Sassuolo.