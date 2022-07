Laporta confirma proposta do Barcelona por Lewandowski: "Estamos a aguardar"

Redação com Lusa

O Barcelona fez uma proposta ao Bayern Munique para contratar o futebolista internacional polaco Robert Lewandowski, mas não recebeu resposta dos alemães, informou esta quinta-feira o presidente do clube espanhol, Joan Laporta.

"É preciso respeitar o Bayern. Fizemos uma proposta por um jogador e estamos a aguardar resposta. Esperamos que seja positiva", revelou Laporta, durante a conferência de imprensa de apresentação do defesa internacional dinamarquês Andreas Christensen, em referência ao avançado polaco.

O presidente do clube catalão agradeceu o esforço que Lewandowski, melhor jogador mundial para a FIFA em 2020 e 2021, tem efetuado no sentido de se transferir para Barcelona, manifestando-se convencido que o Bayern Munique "valorizará" a oferta efetuada pelo emblema espanhol.

Laporta admitiu que a contratação do avançado polaco está dependente do "encaixe" de 15% dos direitos de transmissão televisiva dos jogos do "Barça", mas assinalou que "poderá existir alguma exceção" em relação aos constrangimentos financeiros".

Há cerca de um mês, Lewandowski, de 33 anos, voltou a manifestar vontade de abandonar o Bayern Munique, que representou durante as últimas oito épocas, mas "sem forçar nada" ou "entrar em conflito" com o clube germânico, até porque tem mais um ano de contrato.