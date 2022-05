"É preciso dizer na cara de Mbappé que não é o melhor do mundo. Este ano foi Benzema"

Declarações de Guti, antigo jogador do Real Madrid.

O Real Madrid falhou a contratação de Mbappé, que optou por renovar com com o PSG, mas o craque francês continua a dar que falar na capital espanhola. Guti, antigo craque do emblema merengue, comentou o caso no programa "El Chiringuito de Jugones" e considerou que o francês não é o melhor do mundo.

"Há quanto tempo está no PSG? Quantas Champions ganhou? Quantas Bolas de Ouro ganhou? Pode ser o melhor jogador do mundo? Pode, mas ainda não é. Estamos a fazer dele o melhor jogador do mundo, mas ainda não o é. Este ano o melhor jogador do mundo é Benzema", afirmou o antigo internacional espanhol.

"É preciso dizer isso na cara dele. Ele é o jogador com maior projeção para o ser, mas ainda não demonstrou isso em cinco anos no PSG", disse ainda Guti.