"É pouco provável que o Haaland jogue antes do Natal", admite o pai do avançado

Haaland fez o último jogo a 10 de outubro, na derrota por 4-0 frente ao Ajax, para a Liga dos Campeões.

A lesão de Erling Haaland parece estar para durar. O pai do avançado do Borussia Dortmund, Alf-Inge Haaland, revelou que o norueguês não deverá estar apto antes do Natal.

"Seria muito bom se pudesse jogar alguns jogos antes do Natal, mas isso é muito pouco provável. A recuperação está a correr relativamente bem, dadas as circunstâncias, mas estará fora de jogo por um bom tempo", admitiu em declarações à estação televisiva Norwegian TV2.

O jogador de 21 anos está a recuperar de uma lesão na anca. O Dortmund, recorde-se, joga em Alvalade no dia 24 deste mês de novembro, para a quinta ronda do Grupo C da Champions. As duas equipas têm seis pontos.