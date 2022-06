É oficial, Bale anuncia saída e despede-se do Real Madrid: "Nunca esquecerei"

Internacional galês deixou uma longa mensagem de despedida nas redes sociais.

Depois de muitos rumores quanto ao seu futuro no Real Madrid, agora é oficial: Gareth Bale está de saída do emblema merengue, anunciou o internacional galês nas redes sociais.

Numa longa mensagem de despedida, Bale agradece ao clube espanhol e garante que nunca esquecerá a experiência.

"Escrevo esta mensagem para agradecer a todos os meus companheiros de equipa, antigos e atuais, aos meus treinadores, ao staff e aos adeptos que me apoiaram", começou por escrever.

"Cheguei aqui há nove anos atrás como um jovem que queria realizar o meu sonho de jogar pelo Real Madrid. Usar o glorioso equipamento "blanco", usar o escudo ao peito, jogar no Santiago Bernabéu, ganhar títulos e fazer parte daquilo por que é tão famoso, ganhar a Liga dos Campeões", continuou.

"Posso agora olhar para trás, refletir e dizer com honestidade que este sonho se tornou uma realidade e muito, muito mais. Fazer parte da história deste clube e conseguir o que nós conseguimos, enquanto jogador do Real Madrid, foi uma experiência incrível e que nunca esquecerei", disse ainda, antes de concluir com mais agradecimentos.

"Quero também agradecer ao presidente Florentino Pérez, a José Angel Sanchez e à direção por me terem dado a oportunidade de jogar por este clube. Juntos conseguimos criar alguns momentos que ficarão para sempre na história deste clube e do futebol. Foi uma honra. Obrigada. Hala Madrid!"

Esta temporada, o extremo de 32 anos, transferido do Tottenham em 2013/14 - por mais de 100 milhões de euros -, clube inglês ao qual foi emprestado em 2020/21, só atuou em sete jogos, marcando um golo.

Ainda assim, Bale, enquanto madridista, conquistou cinco Champions, três campeonatos do Mundo de clubes, duas supertaças europeias, três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e uma supertaça espanhola. Marcou 106 golos em 258 jogos disputados.