De Jong esteve para sair do Barcelona, mas garante: "Quero ficar aqui toda a minha vida"

Frenkie de Jong diz que o seu sonho sempre foi estar no Barcelona

Considerado um dos melhores médios do mundo, Frenkie de Jong esteve perto de sair do Barcelona.

Na altura, o Manchester United de Erik ten Hag quis a contratação do internacional neerlandês. No entanto, e apesar dos problemas financeiros que o clube atravessava, o jogador optou por ficar no Barça.

Agora, numa entrevista concedida ao diário El Periódico, De Jong falou sobre esse episódio.

"O Barça tinha... A situação é a que é. Financeiramente, o Barça não está no seu melhor momento. E eles podiam receber muito dinheiro por mim. Talvez o clube tenha achado que era bom vender-me e ficar com esse dinheiro. Mas eu não queria sair. Sempre foi claro para mim. Eu não queria. Por isso estava muito calmo. Já tinha tomado a decisão", disse.

O médio reforçou que o seu sonho sempre foi estar no Barcelona.

"Sempre quis estar no Barça. Nesses primeiros anos, não tínhamos ganho a Liga, nem tínhamos ido longe na Liga dos Campeões. Só tínhamos ganho uma Taça do Rei. Eu ainda tinha um longo caminho a percorrer para ter sucesso no Barça. E também vi que a equipa estava a melhorar nesse verão. Estavam a chegar jogadores de grande nível. E foi por isso que quis continuar. É o clube dos meus sonhos e quero ficar aqui toda a minha vida. Não queria sair de repente", concluiu