Allan Saint-Maximin, jogador do Newcastle

Confira os muitos elogios e uma revelação sobre Allan Saint-Maximin, por parte de um colega de equipa ao podcast "The Beautiful Game".

Jonjo Shelvey, jogador do Newcastle, em declarações no podcast "The Beautiful Game", deixou rasgados elogios ao craque e companheiro de equipa Allan Saint-Maximin, que se vem destacando na equipa da Premier League, mas fazendo também uma revelação surpreendente.

"É um lunático, tem muita classe. Que jogador. E também é uma grande pessoa, muito relaxado. É multado todos os dias por usar brincos e coisas desse género. Se não fosse tão bom, provavelmente até lhe chamávamos a atenção, mas como é, nem sequer nos queremos meter com ele", começou por dizer.

"Ele tem sido extraordinário. Nós somos uma equipa de contra-ataque, portanto só temos de tentar fazer com que a bola chegue até ele e deixá-lo tentar passar por 20 jogadores. É tão rápido que não dá para saber o que ele vai fazer com a bola. É um daqueles jogadores que tem uma velocidade eletrizante, não consigo elogiá-lo o suficiente. Melhorou muito defensivamente. Quando assinou não queria ter de correr para trás para defender, mas o treinador conseguiu com que ele o fizesse. São coisas que o vão tornar ainda mais completo", continuou, antes de relembrar um golo que o fez comparar Saint-Maximin a Cristiano Ronaldo.

"Lembro-me do salto que deu num golo que marcou de cabeça contra o Sheffield "United. Foi comparável à elevação do [Cristiano] Ronaldo.