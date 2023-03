"É muito mau que um jogador do nível do Messi seja tratado desta maneira no PSG"

Sergi Roberto, defesa do Barcelona, conversou com o jornalista Gerard Romero após a vitória (2-1) sobre o Real Madrid, no domingo, e disse que os jogadores estão prontos para receber Lionel Messi no plantel.

Messi de regresso a Barcelona? "Quem não estaria pronto para um regresso de Messi? Não falamos muito sobre o assunto, cabe a ele, ao presidente, ao treinador, decidirem... Mas nós, jogadores, estamos à espera dele."

Críticas e assobios dos adeptos do PSG a Messi: "Ele está a fazer boas temporadas, marca muitos golos, faz assistências. Por causa da eliminação na Champions, os adeptos atacam-no, mas ele é um jogador espetacular e é muito mau que um jogador daquele nível seja tratado desta maneira. Nós vamos trata-lo muito bem se ele vier."