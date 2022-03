"É muito difícil pensar em futebol, o exército russo está a matar ucranianos todos os dias"

Redação com Lusa

No dia em que regressou à competição, Yarmolenko lembra que o exército russo está todos os dias a matar ucranianos e diz que é difícil pensar em futebol.

O capitão da seleção da Ucrânia, Andriy Yarmolenko, afirmou este domingo que o exército russo está todos os dias a matar cidadãos ucranianos e confessou que tem sido "muito difícil pensar em futebol" desde o início da invasão.

Em declarações à Sky Sports, Yarmolenko mostrou-se bastante emocionado com a situação da Ucrânia, no dia em que regressou aos relvados e marcou um dos golos do triunfo da sua equipa, o West Ham, sobre o Aston Villa (2-1), na 29.ª jornada da liga inglesa.

"Foi muito emocionante para mim por causa da situação do meu país. É muito difícil agora pensar em futebol porque o exército russo está a matar ucranianos todos os dias", disse o avançado de 32 anos.

Yarmolenko fez o primeiro golo dos hammers, aos 70 minutos, e foi prontamente rodeados e confortado por todos os seus colegas de equipa, tendo depois, visivelmente emocionado, se ajoelhado com os braços apontados para o céu.

"Não estou a 100% porque nas últimas duas semanas só treinei três, quatro vezes. Desde o início da invasão, tive de descansar quatro dias porque era impossível treinar. Só estava pensava na minha família e no meu povo", confessou.

Este foi o primeiro jogo de Yarmolenko desde o início da invasão russa à Ucrânia.