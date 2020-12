"É melhor que o Atlético perca o dérbi", diz o treinador do Barcelona

Ronald Koeman foi questionado sobre o dérbi de Madrid, este domingo, mas vincou que o mais importante é o Barcelona bater o Levante.

Num dérbi entre Real e Atlético de Madrid, quem é que o treinador do Barcelona prefere que ganhe? Ronald Koeman não fugiu à questão e foi direto ao assunto.

"O mais importante é nós ganharmos o nosso jogo. Se ganharmos, o melhor é que o Atlético perca, mas não estou obcecado com isso", afiançou o treinador holandês dos catalães, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Levante, marcado para as 20h00 de domingo.

Os dois rivais de Madrid entram em campo já este sábado, à mesma hora, naquele que será o jogo grande da 13.ª jornada de La Liga.

O Atlético lidera a tabela classificativa, com 26 pontos em dez jogos (tem dois em atraso). O Real Madrid é quarto classificado, com 20 pontos em 11 partidas, e o Barça surge apenas no nono lugar, com 14 pontos em dez encontros.