"É mais provável Mbappé ganhar a Bola de Ouro no PSG do que se sair"

Contrato de Mbappé com o PSG termina no final da temporada. O Real Madrid é um dos destinos apontados.

Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, quer que Kylian Mbappé continue no PSG. Até porque o avançado tem mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro se ficar do que se rumar a outro clube, defende o dirigente.

"Quero que o Kylian fiquei em Paris. Para o futebol francês é melhor ter um dos melhores jogadores do Mundo, se não o melhor, no campeonato. E é mais provável ele ganhar a Bola de Ouro no PSG do que se sair", apontou numa entrevista ao jornal Ouest-France.