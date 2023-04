Kovaic, à esquerda, médio do Chelsea

Kovacic, médio do Chelsea, comenta o despedimento de Graham Potter e o regresso de Frank Lampard.

Graham Potter foi despedido do comando técnico do Chelsea, devido aos maus resultados, mas Kovacic admite que a responsabilidade está longe de ser apenas do treinador, entretanto substituído por Frank Lampard até final da temporada.

"Para ser honesto, temos de ser melhores. É mais fácil demitir o treinador do que 30 jogadores, mas nós também temos culpa. Precisamos de ser melhores. Temos de agradecer a Potter, que fez um bom trabalho, só que não era fácil quando aconteceram tantas mudanças, pelo que também foi duro para ele", afirmou o médio internacional croata dos londrinos numa entrevista à Sky Sports.

Sobre Lampard, considerou: "É alguém que conheço. Foi nosso treinador e são boas notícias o seu regresso. Ele vai tentar mudar as coisas, porque atualmente não estamos bem."