"É lamentável, aquilo que o Gerson relatou é de um nível muito baixo"

Rogério Ceni, treinador do Flamengo, condenou alegada conduta racista de um jogador do Bahia.

Gerson, médio do Flamengo, denunciou um caso de alegado racismo por parte de Juan Pablo Ramírez, médio do Bahia, equipa que defrontou os campeões brasileiros no domingo.

De acordo com o jogador dos rubro-negros, o colombiano ter-lhe-á dirigido as palavras "cala a boca, negro", em novo episódio racista no futebol que já mereceu a condenação de Rogério Ceni, treinador do Mengão.

"Conversei com o Gerson, ouvi da parte dele o que o Ramírez disse. É lamentável. O Brasil é um país que recebe e acolhe muito bem as pessoas, o sul-americano no futebol. Pelo que o Gerson reaetou, ele dizer 'cala a boca, negro' é pesado demais para alguém que foi bem recebido no mercado de trabalho no Brasil. O racismo não está só nisso", começou por referir o antigo guarda-redes, após o apito final da vitória do Flamengo, por 4-3.

"É lamentável o que aconteceu. O futebol é entretenimento, o Flamengo tem uma torcida gigantesca, e o respeito vai além disso. Atacar um ser humano como o Gerson relatou é de um nível muito baixo", acrescentou Ceni.