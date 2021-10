Tebas comentou relação com o presidente do Real Madrid e garantiu que "Superliga é um assunto morto".

Javier Tebas, presidente de La Liga, é um dos críticos mais fortes do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Em entrevista ao El Partidazo, da rádio COPE, Tebas afirmou que é "impossível" ter paz com o representante do clube madrileno.

"Por que não vou ao camarote do Bernabéu? Florentino [Pérez] convida-me para todos os jogos. Eles gostam de despertar curiosidade em coisas inconsequentes. Paz com Florentino? Não sei. Do ponto de vista do futebol profissional, é impossível que eu e Florentino nos entendamos ao nível da visão do futebol", atirou.

Tebas também foi questionado sobre a possibilidade de uma futura Superliga. "Isso não é negociável. Nem que os grandes clubes tenham que dominar o futebol nacional e internacional. Não é o futuro. Qualquer passo que deres aí é abrir mão da propriedade. Não dou nenhuma hipótese de sucesso a uma Superliga. Em Inglaterra, eles perceberam que estavam errados. Na Alemanha, mais do mesmo. A Superliga é um assunto morto", garantiu.