É desejado pelo United e motiva um esclarecimento na Turquia

Weghorst após o encontro com a Argentina, que ditou o adeus dos Países Baixos ao Mundial

Besiktas nega que Weghorst esteja de saída. Avançado está cedido pelo Burnley.

Wout Weghorst é desejado pelo Manchester United para reforçar o ataque, mas o Besiktas, clube onde o neerlandês joga cedido pelo Burnley, não está pelos ajustes. O clube turco emitiu um comunicado, desmentindo algumas informações vindas a público.

"A afirmação de que há uma cláusula de saída no contrato do nosso futebolista, que estabelece que possa rescindir com uma compensação de 2,5 milhões de euros em caso de oferta da Premier League, é falsa. A notícia de que o jogador em questão deixará a equipa na terça-feira é falsa", pode ler-se.

Weghorst, que marcou presença no recente Mundial do Catar, leva nove golos em 18 jogos pelo emblema turco, além de quatro assistências.