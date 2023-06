Dzeko prepara-se para fazer exames médicos e assinar pelo Fenerbahçe

Avançado bósnio terminou contrato com o Inter e deve rumar à Turquia. Os exames médicos já estão marcados.

O Fenerbahçe comunicou na manhã desta quinta-feira que Edin Dzeko está a caminho de Istambul para realizar os exames médicos e finalizar o acordo com aquele clube. O avançado, de 37 anos, terminou contrato com o Inter e muda-se para a Turquia a custo zero.

Na última época, o internacional bósnio, que já representou Zeljeznicar, Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo, Manchester City, Roma e Inter, marcou 14 golos e fez quatro assistências em 52 jogos.