Dzeko dá a vitória ao Inter ao cair do pano frente ao Veneza, de Nani

Triunfo por 2-1 na ronda 23 do campeonato italiano.

Um golo do futebolista Edin Dzeko a terminar assegurou este sábado ao campeão Inter de Milão o triunfo, frente ao Veneza (2-1), num desafio da 23.ª jornada da Liga italiana, e mantém os "nerazzurri" isolados na liderança.

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, os "arancioneroverdi" causaram surpresa, ao adiantarem-se no marcador quando estavam decorridos 19 minutos, face ao remate certeiro do avançado francês Thomas Henry.

A reação dos milaneses deu-se ainda no primeiro tempo, por Nico Barella, aos 40 minutos, restabelecendo o empate que parecia ser o resultado mais certo, até que o ponta de lança bósnio apareceu de cabeça, servido pelo holandês Denzel Dumfries, a oferecer a vitória, aos 90, já com o internacional português Nani em campo, no lado visitante.

Com este triunfo, os "nerazzurri" passam a contabilizar 53 pontos, contra os 48 do rival AC Milan, segundo, e 46 do Nápoles, terceiro, todos com 22 jogos. Já o Veneza está no 17.º posto, o primeiro acima da zona perigosa da tabela, com 18.

Mais cedo, a receção do aflito Génova à Udinese, que teve o avançado luso Beto de início, terminou com um "nulo", um resultado que deixa os anfitriões no 19.º e penúltimo posto da competição, com 13 pontos, enquanto o emblema de Udine é 14.ª, com 24.