Dybala vai ficar livre no mercado e tem uma preferência para a próxima época

Redação com Lusa

O avançado argentino terá como desejo jogar ao lado do compatriota Messi no PSG.

Paulo Dybala será um dos nomes mais sonantes a agitar o próximo mercado de transferências. Depois de ter recusado renovar o seu vínculo à Juventus, o jogador vai ficar livre no verão e os colossos europeus, como Atlético de Madrid, Tottenham, AC Milan e Inter de Milão, prometem uma luta acirrada pelos préstimos do internacional argentino.

Contudo, de acordo com o "Foot Mercato", o atual camisola 10 bianconeri pretende jogar no PSG, fazendo parceria com Lionel Messi. Há três temporadas, o talentoso esquerdino esteve perto de assinar pela equipa da capital francesa e, agora, tomou a iniciativa de perguntar qual a possibilidade de chegar ao Parque dos Príncipes na próxima época.

Dybala está com 28 anos e, desde que ingressou na Vecchia Signora em 2015, proveniente do Palermo, fez 283 jogos, apontou 113 golos e deu 43 assistências ao serviço da "zebra". Segundo o site alemão Transfermarkt, o seu valor de mercado é de 40 milhões de euros.