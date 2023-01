Dybala tem uma cláusula secreta, avançam em Itália

Caso receba uma proposta de 12 milhões de outra equipa italiana ou de 20 de uma formação estrangeira, Roma está obrigada a esperar pela resposta do jogador

Paulo Dybala foi o reforço mais sonante para a Roma de José Mourinho, mas, em Itália, já se alerta para uma situação perigosa que os romanos possam viver num futuro próximo: o avançado tem cláusulas secretas de saída.

De acordo com o Corriere dello Sport, o avançado argentino poderá sair da capital italiana caso algum clube da Serie A pague 12 milhões de euros ou outro clube estrangeiro avance com 20 milhões.

Leia também FC Porto Jogadores em final de contrato: FC Porto tem uma mão-cheia para resolver Janeiro abre janela ao assédio de outros clubes aos atletas em fim de contrato. SAD tenta esticar ligações. Manafá e Uribe receberam ofertas para renovar e Pepe sabe que a continuidade só depende da disponibilidade física. Marcano volta a passar por cenário idêntico a 2018, enquanto Fernando Andrade vai deixar o clube.

Depois de terminar contrato com a Juventus, Dybala chegou no último verão a custo zero ao Olímpico de Roma. O contrato é válido até 2025.