Dybala sofre lesão ao serviço da seleção argentina

Jogador da Roma sofreu uma lesão no ombro direito e ficou com muitas dores no treino.

Paulo Dybala sofreu uma lesão no ombro direito durante um treino da seleção da Argentina. De acordo com relatos na imprensa argentina, o avançado da Roma ficou com muitas queixas.

Nas próximas horas deverá saber-se mais detalhes sobre a gravidade da lesão.

A Argentina, refira-se, vai disputar dois jogos particulares, frente a Panamá e Curaçau.