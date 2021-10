Dybala perto de prolongar contrato com a Juventus: confira termos e valores

De acordo com o jornal La Gazzeta dello Sport, novo contrato com o internacional argentino vai até 2025.

Dybala está na sétima temporada consecutiva com a camisola da Juventus. E, ao que tudo indica, o internacional argentino ficará por mais tempo em Itália. De acordo com o jornal La Gazzeta dello Sport, o avançado está a detalhes de prolongar o contrato com a "velha senhora".

Atualmente, o vínculo do argentino vai até 2023. Entretanto, após o último encontro entre o representante do atacante, Jorge Antún, e a direção da Juve, terá ficado acordado que Dybala ficaria por mais tempo no clube.

A nova ligação com a Juventus deverá ir até 2025. O aumento contratual deverá custar cerca de 10 milhões de euros líquidos por temporada ao clube italiano, de acordo com a mesma fonte.