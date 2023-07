"Dybala no Chelsea? Perguntei-lhe, mas ele não quis contar"

Thiago Silva foi questionado sobre os rumores que apontam o avançado da Roma ao Chelsea.

Numa altura em que a imprensa italiana tem avançado a possibilidade de o Chelsea avançar por Paulo Dybala, que tem uma cláusula de rescisão fixada em 12 milhões de euros para clubes estrangeiros na Roma, Thiago Silva, veterano central dos blues, aprovou a vinda do internacional argentino, de 29 anos.

"Gostaria de vê-lo aqui no Chelsea. Li algumas notícias de que talvez ele virá. Não sei, perguntei-lhe mas ele não me quis contar", revelou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Corriere dello Sport".

"Se eu gostaria? Claro, ele é um campeão e de certeza que ajudaria muito se viesse para o Chelsea", completou o brasileiro, de 38 anos.

Dybala chegou à equipa treinada por José Mourinho no verão do ano passado, após ter terminado contrato com a Juventus. Em 2022/23, registou 18 golos e sete assistências em 38 jogos, tendo contrato com a Roma por mais duas temporadas.