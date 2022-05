Dybala não renova com Juventus e está a caminho do Inter

Argentino termina contrato com a Juventus e tem salário milionário à espera em Milão

Sem acordo para renovar o contrato que expira no final da presente temporada, Dybala vai disputar os seus últimos jogos pela Juventus antes de concretizar uma das transferências mais sonantes do futebol italiano dos últimos anos. De acordo com informação avançada pelo jornal "Gazzetta dello Sport", o internacional argentino já chegou a um acordo verbal para mudar-se para o Inter a troco de um salário anual de 6 milhões de euros, que o torna num dos jogadores mais bem pagos do plantel nerazurri.

O contrato de Dybala terá a duração de quatro temporadas e a oficialização do negócio até poderá ocorrer após a final da Taça de Itália, que opõe a Juventus e o Inter no próximo dia 11.

Contratado em 2015 ao Palermo, o avançado marcou 114 golos em 289 jogos e perdeu espaço nas opções de Massimiliano Allegri com a chegada de Vlahovic, cuja boa resposta a nível de golos levou a Direção da Juve a encerrar as negociações para a renovação do argentino.

