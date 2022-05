Dybala já terá escolhido novo clube: o próximo destino e os valores em causa

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o avançado tem à sua espera em Milão um contrato de quatro temporadas, com um salário de seis milhões de euros anuais. Passará, portanto, a ser um dos mais bem pagos do plantel nerazzurro

Figura da Juventus nas últimas épocas, Paulo Dybala deverá continuar mesmo em Itália, mas a representar o Inter de Milão. O argentino já se terá decidido quanto ao futuro, que passará, então, por San Siro.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o avançado tem à sua espera em Milão um contrato de quatro temporadas, com um salário de seis milhões de euros anuais. Passará, portanto, a ser um dos mais bem pagos do plantel nerazzurro.

Em Turim desde 2015, Dybala, internacional argentino, foi quase sempre uma figura da vecchia signora, contabilizando, até ao momento, 114 golos em 289 jogos.