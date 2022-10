Dybala esteve com um pé no Inter, mas Inzaghi preferiu Lukaku

Foi a decisão do técnico do Inter que levou a que o avançado argentino acabasse por rumar à Roma, de José Mourinho.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport garante esta segunda-feira que Paulo Dybala não reforçou o Inter neste mercado de verão por causa do treinador Simone Inzaghi, que preferiu o regresso de Romelu Lukaku.

Após sete temporadas ao serviço da Juventus, o avançado de 28 anos tornou-se num jogador livre e, segundo a mesma fonte, terá mesmo chegado a acordo com os responsáveis nerazzurri.

No entanto, Inzaghi terá sido o responsável pelo fim das negociações com Dybala, que acabou por ser contratado pela Roma, treinada por José Mourinho, ao passo que o Inter recebeu Lukaku por empréstimo do Chelsea.

Curiosamente, Dybala enfrentou o Inter no sábado, em jogo a contar para a oitava jornada da Serie A, tendo apontado o primeiro golo da vitória forasteira da Roma por 2-1.