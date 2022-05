Dybala está mais perto do Inter, mas são quatro os clubes na corrida

Avançado vai despedir-se da Juventus esta segunda-feira

Paulo Dybala fará o último jogo com a camisola da Juventus esta noite, na receção à Lázio. O anúncio chegou no domingo e, esta segunda-feira, o jornal Tuttosport avança quais os emblemas que concorrem com o Inter pelos serviços do internacional argentino, vencedor de 11 troféus em Turim.

De acordo com a fonte, o vice-líder da Serie A é o emblema mais bem posicionado para contar com Dybala em 2022/23, mas José Mourinho também gostaria de contar com o avançado, pelo que a Roma está atenta ao rumo das negociações.

Fora de Itália, Arsenal, ainda que esteja dependente da qualificação para a Liga dos Campeões, e o PSG que vê Dybala como o sucessor natural de Di María, são os clubes que também estão interessados em contar com Dybala.

Dybala passou um total de sete temporadas na Juventus, tendo vencido um total de 11 troféus, com destaque para cinco Series A.