"Dybala deixou-se levar pela história de que ia ser o novo Messi"

Palavras de Allegri, treinador da Juventus, sobre o argentino.

Paulo Dybala despediu-se da Juventus depois de sete temporadas ao serviço do clube de Turim. Massimiliano Allegri falou sobre o avançado argentino e lamentou as comparações com Messi.

"Ele tem de voltar a ser ele mesmo. Houve um momento em que ele se deixou levar pela história de que ia ser o novo Messi. Um jogador não pode imitar ou pensar em ser outro. Ele ainda tem muito a dar porque possui qualidades técnicas extraordinárias, joga de forma divina", afirmou o técnico da Juventus ao canal DAZN.

Allegri referiu-se ainda a Vlahovic, avançado sérvio contratado no mercado de inverno, e a outros craques que orientou na carreira. "Dusan [Vlahovis] pode ser um líder à sua maneira. Tem um caráter leal e quer sempre ganhar. Mais do que palavras, irá converter-se num líder carismático no campo, ao nível do caráter. Treinei Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Robinho, Cassano, Pirlo, Buffon... Chateei-me com alguns, mas campeão não é aquele que sai do balneário abatido e liga ao agente, é aquele que mostra o seu orgulho, mostra que ainda é campeão e assim ganha jogos em campo. O único que me falta treinar é o Messi", vincou.