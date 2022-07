Dybala aterra no Algarve acompanhado de Tiago Pinto: veja o momento

O avançado argentino vai assinar um contrato de três temporadas com a Roma

Paulo Dybala é um reforço iminente da Roma de José Mourinho e já se prepara para, depois da oficialização, se juntar ao estágio da equipa italiana no Algarve.

Esta segunda-feira, o avançado, que está livre no mercado depois de sete temporadas na Juventus, aterrou em Faro, acompanhado de Tiago Pinto, diretor-geral romano, onde irá ultimar os últimos detalhes do negócio.

Paulo Dybala has arrived in Rome to sign his contract with AS Roma!



( @SkySport )



pic.twitter.com/uaqVXyNAJu - Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2022

De acordo com a Imprensa italiana, o internacional argentino vai assinar por três temporadas com a Roma.

Leia também Benfica Benfica defronta Midtjylland ou AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões Para alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões tem de superar esta terceira pré-eliminatória e, de seguida, o play-off. O sorteio ditou que o adversário sairá do vencedor da segunda pré-eliminatória entre Midtjylland e AEK Larnaca.