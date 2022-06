Dybala perto de mudar de clube na Serie A: acordo será fechado até terça-feira

Avançado argentino ultima últimos detalhes da transferência para o Inter

A novela em torno de Paulo Dybala deverá terminar ao mais tardar na terça-feira.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o avançado argentino está prestes a fechar acordo com o Inter, com o anúncio oficial a ser esperado até terça-feira.

Dybala, de 28 anos, vai auferir cerca de seis milhões anuais no Inter, onde vai rumar a custo zero, depois de sete temporadas ao serviço da Juventus.

Esta época, o internacional argentino, que também estava nas cogitações da Roma de Mourinho, apontou 15 golos e seis assistências em 39 jogos disputados pela Vecchia Signora.