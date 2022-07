"Duvido que Koulibaly seja tão dominante na Premier League como foi em Itália"

Rafa Benítez, antigo treinador do Chelsea e ex-técnico de Koulibaly no Nápoles, tem dúvidas sobre a concentração e a capacidade aérea do central senegalês

Rafael Benítez, antigo treinador do Chelsea e ex-técnico de Kalidou Koulibaly no Nápoles, expressou este domingo algumas dúvidas sobre se o central senegalês, que reforçou recentemente os blues a troco de cerca de 40 milhões, será "tão dominante" na Premier League como foi na Serie A.

"Ele deve melhorar a sua concentração. Ele pode ser culpado de perder o foco por vezes, ou ser demasiado confiante, mas foi muito influente no Nápoles e as pessoas que conheço e confio disseram-me que ele foi o melhor central em Itália enquanto lá esteve", começou por dizer o técnico, em entrevista ao The Athletic.

De 31 anos, Koulibaly passou oito temporadas em Nápoles, onde se estabeleceu como uma das grandes figuras da equipa, passando a marca dos 300 jogos disputados com a famosa camisola azul.

No entanto, para Benítez, o senegalês tem outros defeitos que poderão prejudicá-lo em Londres, nomeadamente, o facto de não ser um especialista nos duelos aéros, apesar dos seus 1,95 metros e, quiçá, ser demasiado... gentil.

"Ele poderá vir a adaptar-se bem ao sistema de Tuchel, porque tem similaridades com Rudiger - é bom a correr com a bola e com os dois pés. Se é um pouco gentil a mais? Vamos ver o que acontece no Chelsea. Como disse, em Itália ele estava bem porque é muito rápido, mas duvido que seja tão dominante lá".

"A capacidade aérea não é a sua maior força, mas em Itália isso importou pouco e ele esteve ok. Vai ser interessante ver como se desenvolve na Premier League, ele sempre teve vontade de aprender. Ele passou tempo comigo e com o meu staff depois das sessões de treino para melhorar a técnica do seu cabeceamento", revelou, em jeito de conclusão.