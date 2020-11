Dúvidas sobre o futuro de estrela do Liverpool: "Vocês não devem ter boa memória"

Gini Wijnaldum, médio holandês do Liverpool

Apontado ao Barcelona, Jurgen Klopp expressa fé na continuidade de Gini Wijnaldum no clube inglês.

Associado ao Barcelona no mercado de verão, num rumor que ganhou força face à chegada de Thiago Alcântara ao Liverpool, Gini Wijnaldum manteve-se ao serviço do Liverpool e, contra algumas expectativas, manteve o estatuto de titular na equipa de Jurgen Klopp, "beneficiando" dos problemas físicos do reforço espanhol.

O médio holandês está mesmo a atravessar um excelente momento de forma e, na sexta-feira, o treinador alemão foi questionado sobre a situação do jogador de 30 anos.

"Se este é o melhor momento de Wijnaldum no Liverpool? Vocês [jornalista] dizem isso porque não devem ter boa memória. Ele jogou sempre bem. É por isso que tem jogado tanto. Aliás, não me consigo lembrar de jogos maus, para ser honesto. Já jogou em várias posições, posições diferentes e está num bom momento, graças a Deus. Que possa continuar assim durante muito tempo", afiançou Klopp, que também foi questionado sobre uma eventual saída de Wijnaldum no mercado de janeiro:

"Não tenho nada para vos dizer sobre isso. Enquanto nada estiver decidido, tudo é possível. Mas mantenho-me positivo", rematou, sem abrir o jogo.

No Liverpool desde 2016, Gini leva 15 jogos realizados na presente época pelos "reds".