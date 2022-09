Duscher na lista para o banco do Newell's

Antigo médio do Sporting pode voltar a um clube que representou como jogador e onde treinou nas camadas jovens

O antigo leão Aldo Duscher foi contactado pelo Neweel's Old Boys, atual 10.º classificado do campeonato da Argentina, numa sondagem para assumir o banco da equipa.

O Newell's procura treinador após a saída de Javier Sanguinetti e pensou no antigo médio que o Sporting recrutou precisamente ao clube de Rosário em 1998 e que se tornou num dos artífices do título de 1999/2000.

Na lista para o banco do Newell's estão também, segundo o Olé, Sebastián Beccacece e Ricardo Zielinski. Alfredo Berti, Juan Carlos Osorio e Roberto Sensini foram já sondados e descartados. Para já, Gustavo Tognarelli e Adrián Coria estão a orientar a equipa de forma interina.

O argentino, agora com 43 anos, tirou o curso de treinador em Espanha, onde passou grande parte da carreira (jogou no Deportivo, Racing Santander, Sevilha e Espanhol) e conta com experiências como técnico no Belgrano de Esquel e nas camadas jovens de Newell's e Deportivo da Corunha.