Dusan Tadic oficializado como reforço do Fenerbahçe

Veterano médio ofensivo sérvio, de 34 anos, abraça novo desafio na carreira após ter rescindido com o Ajax.

É oficial. Depois de ter rescindido contrato com o Ajax de forma surpreendente, alegadamente com base na sua insatisfação com a falta de qualidade da equipa e o fraco investimento no mercado, Dusan Tadic foi anunciado este domingo como reforço do Fenerbahçe.

O médio ofensivo sérvio, de 34 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com o vice-campeão turco, após ter passado pelo Ajax, Southampton, Twente, Groningen e Vojvodina, onde foi formado.

"É um grande sentimento poder fazer parte de um clube tão grande. O Fenerbahçe tem grandes adeptos e mal posso esperar por jogar futebol em frente deles. Eu quero vencer muitos troféus com os adeptos do Fenerbahçe. Precisamos muito do vosso apoio e iremos ser bem-sucedidos", declarou, aos meios do clube.

Tadic deixou o Ajax ao fim de 241 jogos, em que apontou 105 golos e 112 assistências, tendo-se sagrado campeão neerlandês por três ocasiões e vencido duas Taças e uma Supertaça dos Países Baixos.

O veterano foi ainda uma peça determinante na campanha do clube na Liga dos Campeões de 2018/19, em que chegou às meias-finais. Em 2022/23, registou 13 golos e 23 assistências em 47 jogos.