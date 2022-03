Dupla portuguesa ajuda Manchester City a seguir na Taça de Inglaterra

O internacional português Bernardo Silva foi poupado

O Manchester City, com dois internacionais portugueses no onze, João Cancelo e Rúben Dias, foi vencer ao estádio do Peterborough, 24.º e último classificado do Championship, por 2-0, com golos do extremo marroquino Riyhad Marhrez, aos 60 minutos, e do internacional inglês Jack Grealish, aos 67. Um resultado que coloca a equipa de Guardiola nos quartos de final da Liga dos Campeões,

O internacional português Bernardo Silva foi poupado por Pep Guardiola e não chegou a sair do banco, enquanto Rúben Dias foi substituído pelo central inglês John Stones, após o intervalo.

Finalmente, o Cristal Palace recebeu e venceu o Stoke City, 15.º classificado do Championship, por 2-1, apurando-se para os quartos de final da prova.

Para completar os oitavos de final faltam disputar os jogos Southampton-West Ham, Liverpool-Norwich e Luton (II)-Chelsea, todos na quarta-feira, além do Everton-Boreham Wood (quinto escalão), marcado para quinta-feira, e do Notthingham-Huddersfield, que opõe duas equipas do "Championship", que só se disputará na próxima segunda-feira.