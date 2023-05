Dupla decisiva no Mundial'1994, Romário e Bebeto cortam relações: "Traidor"

Diferenças políticas na base do afastamento dos antigos amigos e parceiros do ataque da seleção do Brasil

Romário e Bebeto, a dupla de ataque do Brasil que nunca perdeu um jogo nas 23 em que foram titulares juntos e que foi decisiva para a conquista do Mundial dos Estados Unidos, em 1994, estão de relações cortadas.

Trata-se de uma desavença por motivos políticos e que foi conhecida após palavras duras de Romário, que contudo não explicou a verdadeira causa do conflito.

"Traidor. Foi o meu parceiro, mas não é mais. Traiu-me na política. Pulou de galho. Tem coisas na vida que levo para sempre. Dentro e fora da política. Vejo isso todos os dias. Mas quando é um tipo que você viveu, conviveu e tem uma relação de amizade, é triste. Não briguei com Bebeto. Ele só meu traiu. Mais nada. Infelizmente é assim", afirmou Romário, ativo na vida política como diputado no congresso, em entrevista ao podcast "Cheguei".

Em 2022, os dois ficaram em lados opostos na eleição presidencial.