Treinador português vai orientar o Bahia, da primeira divisão do futebol brasileiro.

O Bahia, equipa orientada por Renato Paiva, oficializou esta terça-feira as contratações do central Marcos Victor e do médio Nicolás Acevedo (juntos na foto).

O primeiro chega do Ceará a troco de 700 mil euros, enquanto o segundo chega por empréstimo do New York City ao abrigo da parceria entre clubes pertencentes ao Grupo City, que adquiriu a maioria do capital do Bahia após a subida à Série A.