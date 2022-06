Dupla de Londres junta-se à corrida por Raphinha e complica vida ao Barcelona

Tottenham e Arsenal estão interessados em contratar Raphinha

O Barcelona quer contar com Raphinha na próxima temporada, mas os problemas financeiros têm impossibilitado a realização do negócio. Esta quarta-feira, as aspirações catalãs sofreram um novo revés, isto porque o Daily Mail assegura que Tottenham e Arsenal também estão interessados no extremo do Leeds.

A fonte revela que o Leeds colocou um preço de 60 milhões de euros em Raphinha, pretendendo ainda receber esse valor de uma só assentada, sem parcelas.

Com a atual situação do Barcelona a não permitir que o clube efetue esse tipo de investimento, a dupla londrina está a ponderar avançar para a compra do internacional brasileiro de 25 anos, que tem contrato até 2024 com o Leeds mas tem o desejo de jogar nas competições europeias na próxima temporada.

Raphinha, que passou pelos quadros do Vitória de Guimarães e do Sporting entre 2015 e 2019, é a grande estrela do Leeds, tendo registado 11 golos e três assistências em 36 jogos disputados esta temporada.