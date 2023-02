Dupla de Hollywood vai representar equipa da quinta divisão inglesa nos EUA

Ryan Reynolds e Rob McIlhenney, donos do Wrexham

Ryan Reynolds e Rob McIlhenney adquiriram o Wrexham, clube mais antigo do País de Gales, em 2021 e vão agora representá-la num torneio amigável de futebol 7.

Ryan Reynolds e Rob McIlhenney são mais conhecidos pelos seus trabalhos no cinema e televisão, mas em 2021, a dupla de atores norte-americana decidiu protagonizar uma história diferente, adquirindo o Wrexham, o clube mais antigo do País de Gales e um dos mais velhos do Mundo - fundado em 1864.

Desde a compra, o Wrehxam tem vivido uma fase de grande evolução, com a popularidade dos proprietários a ter contribuído para uma mudança de paradigma que, atualmente, já resulta num segundo lugar na quinta divisão inglesa, a cinco pontos do líder Notts County.

Enquanto os adeptos sonham com a promoção aos escalões profissionais do futebol inglês, os proprietários preparam-se para continuar a ajudar na expansão do emblema nos Estados Unidos, tendo concordado em representar o Wrexham num torneio amigável de futebol 7, no estado da Califórnia, em junho.

Valorizado em 1,14 milhões de euros, o torneio vai reunir 32 equipas, contando também com a participação de Clint Dempsey, antigo internacional norte-americano e Heather O'Reilly, antiga jogadora da seleção feminina dos Estados Unidos.