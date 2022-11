Dupla adversária de Portugal no caminho para o Euro'2024 empata em particulares

Luxemburgo e Eslováquia serão adversários de Portugal no apuramento para o Euro'2024

As Seleções de Luxemburgo e Eslováquia, ambas adversárias de Portugal no apuramento para o Europeu de 2024, empataram este domingo com as congéneres da Bulgária e do Chile, respetivamente, em jogos de preparação.

A jogar em casa, o Luxemburgo empatou 0-0 com a Bulgária, resultado idêntico ao conseguido pela Eslováquia frente ao Chile, em Bratislava.

O Luxemburgo e a Eslováquia serão adversários de Portugal no apuramento para o Euro'2024, integrando o Grupo J, juntamente com as seleções da Bósnia-Herzegovina, da Islândia, e do Liechtenstein