Este fim de semana há um jogo milionário e não se trata só da final da Champions

Estádio de Wembley vai acolher o play off de subida à Premier League

Huddersfield ou Nottingham, em caso de festa em Wembley, pelo acesso à Premier League, receberá, tudo somado, um valor talvez mais alto do que o vencedor da Orelhuda.

Pináculo do futebol europeu em cada temporada, o embate da final da Liga dos Campeões (agendado para sábado) poderá, pese a magnitude da prova e dos clubes e jogadores envolvidos, não ser o jogo mais valioso da época de 2021/22.

A 481 quilómetros do Stade de France, onde Real Madrid e Liverpool vão medir forças por mais uma Orelhuda, Huddersfield e Nottingham Forest, bem mais modestos, gladiam-se pelo acesso, através de um play-off, à Premier League, de forma a acompanhar o Fulham de Marco Silva, consagrado campeão do Championship.

O vencedor desse jogo, disputado no mítico Estádio de Wembley, arrecadará cerca de 312 milhões de euros no início de 2022/23, segundo um estudo da consultora Deloitte (feito em 2020), citado pelo Dinheiro Vivo, enquanto o prémio para Real Madrid ou Liverpool será de 85 milhões de euros pelo percurso até à final e conquista da taça, embora possam arrecadar verbas extra relacionadas com publicidade e transmissões.

Huddersfield ou Nottingham Forest vão somar 312 milhões de euros oriundos de valores repartidos dos direitos televisivos nacionais e internacionais, lucros comerciais pela participação na considerada melhor liga do Mundo e, por fim, de prémios por mérito, ou seja, o dinheiro que a organização distribui pelos vários clubes mediante a posição final alcançada na principal competição britânica.

Huddersfield foi relegado ao Championship no final da época 2018/19, enquanto Nottingham Forest não atua na Premier League desde a temporada 1998/99.