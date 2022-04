Duelo com história no grupo de Portugal: a mão de Suárez que impediu o sonho do Gana

Último lance do prolongamento no duelo dos quartos-de-final de 2010 foi um dos momentos mais famosos da história recente dos Mundiais. Olegário Benquerença expulsou Suárez, que se sacrificou pelo Uruguai

Há uma história de Portugal com a Coreia do Sul, que remete ao Mundial 2022, mas o grupo da seleção nacional vai permitir um outro reencontro: o de Gana com Uruguai, protagonistas de um dos jogos mais marcantes da história recente dos Mundiais.

Na altura, em 2010, na África do Sul, Luís Suárez sacrificou-se pela sua seleção, defendendo em cima da linha um golo certo, no final do prolongamento. Olegário Benquerença mostrou o vermelho, mas Gyan falhou o penálti decisivo e tudo ficou adiado para as grandes penalidades.

No desempate final, já depois de Suárez, incrédulo, ter festejado na entrada do túnel o falhanço do adversário, o Uruguai foi mais feliz e apurou-se para as meias-finais do Mundial.

O reencontro está marcado para o próximo dia dois de dezembro de 2022, na terceira e última jornada da fase de grupos.