Duas renovações geram dúvidas na Roma, dizem em Itália

Duas renovações quase certas, outras duas nem tanto, escreve o jornal "Gazzetta dello Sport".

Em Itália, mais concretamente no jornal "Gazzetta dello Sport", dão praticamente como certas as renovações de Gianluca Mancini e Henrikh Mkhitaryan com a Roma de José Mourinho. O primeiro deverá prolongar o contrato por mais um ano, apesar de o atual apenas expirar em 2026. O segundo tem ligação válida até junho de 2023 e o emblema italiano também pretende continuar a usufruir dos seus serviços.

Por outro lado, mais dúvidas existem sobre a continuidade de Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout.

A renovação do jovem avançado italiano, que tem contrato até 2024, mas que será um alvo da Juventus para substituir Paulo Dybala, caso este saia da "Vecchia Signora", é uma prioridade na capital italiana. No entanto, ainda de acordo com o diário desportivo italiano, "Tiago Pinto deixou-o em "stand-by" pelo menos até março". Zaniolo, por seu lado, há muito que está preparado para assinar um novo acordo com a Roma, pelo menos até 2026 e com um salário de mais de quatro milhões de euros por temporada.

Quanto ao médio francês, as exigências financeiras do jogador ter-se-ão tornado o principal problema nas negociações. "Ele está a pedir um salário ao estilo de Mancini (quatro milhões de euros). A Roma não lhe ofereceu um salário nesse valor e não é certo que o pretenda fazer, dada a revolução do centro do terreno prevista para o verão", escreve a "Gazzetta".