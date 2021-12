Duas operadoras de televisão garantem direitos de transmissão da La Liga

A Movistar e a DAZN vão transmitir jogos do principal campeonato espanhol, a partir da temporada 2022/23 e durante cinco épocas.

A La Liga anunciou, esta segunda-feira, que fechou com a Movistar e com a DAZN os direitos de transmissão dos jogos da primeira divisão do futebol espanhol, a começar na temporada 2022/23 e até 2026/27.

O negócio ficou fechado por 4,95 mil milhões de euros.

Desta forma, a Movistar transmitirá cinco partidas por jornada e terá ainda direito a três jornadas completas. Na DAZN passarão os outros cinco desafios da jornada.