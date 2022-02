Duas explosões em Abu Dhabi, sede do Mundial de clubes

Noticiadas duas explosões em Abu Dhabi

Vários jornalistas que se encontram em Abu Dhabi a acompanhar o Mundial de clubes reportam duas explosões naquele emirado árabe. As primeiras informações dão conta da inexistência de feridos.

As explosões terão tido lugar a cerca de 20 quilómetros do hotel onde está instalada a equipa do Palmeiras, que esta tarde venceu o Al Ahly, garantindo um lugar na final do Mundial de clubes.

Recorde-se que a 24 de janeiro, dois mísseis balísticos disparados pelos rebeldes huthis do Iêmen foram interceptados e destruídos pelos Emirados Árabes. Houve também ataques dos huthis à Arábia Saudita.

ATUALIZAÇÃO