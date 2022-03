Duas ausências de peso e um jogador de Mourinho na convocatória da Inglaterra

A seleção inglesa vai ter dois jogos amigáveis na próxima paragem de seleções contra a Suíça e a Costa do Marfim e já são conhecidos os convocados de Gareth Southgate

Já apurada para o Mundial deste ano no Catar, a Inglaterra vai aproveitar a próxima paragem internacional para fazer experiências em dois confrontos amigáveis frente a Suíça e Costa do Marfim.

A convocatória da equipa dos "Três Leões" irá contar com Tammy Abraham, avançado da Roma de José Mourinho, que se tem destacado esta época com 20 golos em todas as competições. O jogador da equipa italiano é visto pelo selecionador, Gareth Southgate, como uma das alternativas principais à estrela maior da seleção, Harry Kane, avançado do Totthenham.

Por outro lado, de fora das escolhas de Southgate para os próximos compromissos internacionais estão Jadon Sancho e Marcus Rashford, companheiros de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no Manchester United. O duo dos Red Devils tem apresentado um rendimento abaixo das expectativas, sendo que Sancho já tinha sido preterido dos jogos da seleção inglesa de Novembro do ano passado. Também de fora da convocatória, estão Kyle Walker, do Manchester City, e Eric Dier, antigo jogador do Sporting e atualmente no Totthenham.