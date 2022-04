Drogba fica fora da corrida à presidência da Federação costa-marfinense

Antigo avançado ficou em terceiro na primeira volta das eleições

O antigo avançado Didier Drogba ficou este sábado em terceiro na primeira volta das eleições à presidência da Federação costa-marfinense de futebol, após ter amealhado 21 votos, e está fora da corrida para o cargo.

O ex-jogador do Chelsea terminou atrás de Sory Diabaté, que reuniu 50 votos e de Yacine Idriss Diallo, candidato mais votado com 59, que vão discutir entre os dois quem será o próximo chefe máximo da Federação da Costa do Marfim na segunda volta.

Atualmente com 42 anos, o antigo internacional costa-marfinense representou a nação num total de 105 jogos, tendo marcado 65 golos.